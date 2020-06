VIDEO: Ongeduldige klant vernielt monitor van kassa in supermarkt

Een ongeduldige vrouw heeft zaterdagochtend de monitor van een kassa in een supermarkt aan de Kwattaweg in Suriname vernield.

De vrouw stapte de supermarkt binnen om inkopen te doen. Zij pakte enkele spullen van de schappen en liep vervolgens naar de toonbank bij de kassa om te betalen. Er stonden een aantal klanten voor haar in een rij om af te rekenen. De wachtende klanten spraken de vrouw aan dat zij netjes de rij moest volgen om af te rekenen.

De vrouw vond dat ze haast had en geen tijd had om in de rij de staan. Een arbeider bij de toonbank had inmiddels de spullen van de vrouw reeds in een zak gezet wachtende op de winkelier om af te rekenen. Vervolgens haalde de ongeduldige klant geld uit haar portomonee en vroeg de winkelier om haar spullen even snel af te rekenen. De winkelier schoof de zak van de vrouw opzij en sommeerde haar om te wachten omdat hij bezig is met de klanten die voor haar staan.

De vrouw werd zo boos dat zij niet snel geholpen werd, dat ze de zak met haar spullen van de toonbank greep en gooide op de monitor van de kassa. De monitor raakte daarbij behoorlijk beschadigd. Na de daad rende de vrouw uit de winkel naar haar auto, waarin haar man zat te wachten. Vervolgens reden zij met een hoge snelheid weg.

Naar zeggen van de winkelier is de vrouw van de buurt. Door het voorval was het afrekenen met de kassa even gestagneerd. Een reserve monitor werd ingezet waarna het afrekenen weer normaal plaatsvond. De politie van Munder werd ingeschakeld en kwam ter plaatse voor onderzoek.

Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de vrouw. Hieronder een filmpje van het voorval:

Ongeduldige klant vernielt monitor van kassa in supermarkt Kwattaweg. Posted by Overall News Suriname – O.N.S on Saturday, 6 June 2020