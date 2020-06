Ricky Stutgard: Covid-team is bezig een concentratiekamp op te zetten

Microbioloog en voedseltechnoloog Ricky Stutgard heeft zaterdagochtend in het programma Kal Aaj Aur Kal flink uitgehaald naar het Covid-team omtrent de aanpak van de coronavirus-uitbraak in Suriname.

Volgens Stutgard zorgt het Covid-team met hun aanpak juist voor chaos. Naar zijn zeggen is het team bezig mensen bang te maken en als kinderen te behandelen door steeds te bedreigen en met strengere maatregelen te komen. Volgens de microbioloog doet het team een slechte job. Dit omdat in de plaats zij de mensen gerust stellen en aangeven dat zaken in orde komen, zij juist bezig zijn te bedreigen, waarschuwen en bang te maken. Hierdoor verergeren zaken volgens hem.

Zoals bekendgemaakt worden de maatregelen van de total lockdown ingaande maandag 8 juni verscherpt voor twee weken. Volgens Stutgard is het Covid-team met de verscherping van de maatregelen van plan om Suriname te maken tot een concentratiekamp. Hij deed een beroep op juristen om na te gaan als het team met de aanpak niet bezig is om mensenrechten van de Surinaamse samenleving kapot te maken, te vertrappen.

Naar zeggen van Stutgard hebben mensen vanaf maart geen salaris verdiend. Nu zijn wij drie maanden verder en de lockdown wordt ingaande 8 juni weer voor twee weken verscherpt en dat is volgens hem niet goed. Stutgard is de mening toegedaan dat met de verscherping van twee weken er lijken uit huizen gehaald zullen worden. Dit omdat mensen zullen sterven vanwege honger, depressie, eenzaamheid en zelfmoord. Daarnaast zal volgens hem huiselijk geweld en woningzoekenden ook toenemen. Het team is volgens Stutgard waanzinnig bezig gezien het feit dat nog niet eens 1 procent van het aantal positief geteste personen is overleden.

Criticus Julian With is niet te spreken over de uitlatingen van Stutgard. Volgens With slaat Stutgard de plank volkomen mis door lockdown maatregelen te vergelijken met een concentratiekamp.

