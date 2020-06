Ondernemer tijdens rijden in auto beschoten

In Suriname is een automobilist tijdens het rijden in zijn voertuig op de Frederikshoopweg door een man beschoten. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer een ondernemer is. Hij raakte niet gewond bij het schietincident zaterdagmiddag.

Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) kwam een man, ter hoogte van de Johannes Pontweg, gewapend met een vuistvuurwapen uit een betting shop. Hij loste daarbij enkele schoten in de richting van het voertuig van de ondernemer, die snel doorreed.

Het slachtoffer deed daarna aangifte bij de Surinaamse politie, die op onderzoek uit ging (FOTO). Op de plaats delict trof de Forensische Opsporing van de politie twee hulzen aan en het voertuig van de man had een kogelinslag bij het rechtervoorportier meldt dWT.

De schutter is nog niet achterhaald. Ook is het motief voor de schietpartij niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.