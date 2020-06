Kritiek op corona Facebook bericht van comedian Welles

In Suriname is enige ophef ontstaan over een post die de bekende Surinaamse comedian en acteur Ruben Welles donderdag op Facebook plaatste over het coronavirus en de lockdown in Suriname. Uit zijn woorden valt op te maken dat hij de lockdown en heel het coronavirus ter discussie stelt.

Welles haalt daarvoor ondermeer een zogenoemde onbewezen conspiracy theory aan en zegt dat corona bedoeld was om de nieuwe wereld orde te introduceren en een vaccin van Bill Gates. Ook beweert hij dat honderden doktoren en specialisten gezegd zouden hebben dat dit (corona) gewoon bs (bullshit) is, en dat meer mensen jaarlijks doodgaan van de normale griep, dan corona.

Er zijn mensen die het eens lijken te zijn met Welles, maar er zijn ook veel kritische reacties. Een van de mensen die kritiek heeft op zijn post zegt daarover “Ik ben pas genezen, heb 2 kennissen verloren, en heb een buurman die blijvende longbeschadiging heeft. Dit doet een normale griep niet!“

Deze persoon zegt geblokt te zijn door Welles om z’n kritische opmerkingen en heeft daarom zelf een post over het bericht van Welles gemaakt. Hij zegt daarbij: “Het doet mij pijn dat Welles op zijn groot platform insinueert dat de pandemie is overdreven en dat de voorzorgsmaatregelen niet nodig zijn“.

Een ander persoon zegt:

Zoo corona heeft de hele wereld ondersteboven. En nu ook Suriname. Maar de door denkers, de mensen die niet bang zijn… Posted by Welles on Thursday, 4 June 2020