TAC ’90 gepromoveerd naar zondag Hoofdklasse KNVB

De bekende Haagse voetbalvereniging TAC ’90 heeft deze week van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) te horen gekregen dat zij gepromoveerd is naar de zondag Hoofdklasse van de KNVB. “Het is vanaf de HVB-Competitie 2e klasse een droom geweest van (oud)besturen, vele leden, vrijwilligers, sponsoren, trainers en sympathisanten van TAC’90, om ooit te mogen uitkomen in de Hoofdklasse KNVB competitie. Dat is nu door jarenlang hardwerken, inzet en strijdkracht bereikt” zegt de club.

TAC’90 is een afkorting van Takdier Boys – Amardeep Combinatie 1990, hetgeen ‘De eeuwige gelukkige Jongens’ betekent. De club is ontstaan door de fusie van twee Surinaams-Hindoestaanse verenigingen op 9 November 1990. De vereniging is inmiddels uitgegroeid tot de grootste multiculturele vereniging van Nederland en is gevestigd in de Haagse prachtwijk ‘Moerwijk’ regio Den Haag Zuid-West.

TAC ’90 zegt over het promoveren:

Het seizoen 2019-2020 beloofde reeds wat, gezien de goede resultaten van het 1e elftal. Alles wees erop, dat dit seizoen wederom een geweldig jaar zou worden voor TAC ’90 en de koers was ingezet om het kampioenschap in de 1e Klasse KNVB binnen te halen en de promotie naar de Hoofdklasse te bewerkstellingen. Echter door het uitbreken van de wereldwijde COVID-19 pandemie werd de aanstaande promotie abrupt afgebroken en zag het er lang naar uit, dat wij het opnieuw mochten proberen in het nieuwe seizoen.

Vanuit de KNVB werd er aan de clubs de mogelijkheid geboden om hun wensen kenbaar te maken voor het nieuwe seizoen, dit te beargumenteren om alsnog voor een promotie in aanmerking te komen, indien er besloten zou worden vanuit de KNVB om toch een promotie-degradatie regeling toe te passen. De KNVB is de afgelopen periode druk bezig geweest om alle zaken te bestuderen, de berekeningen te maken welke verenigingen wel of niet in aanmerking komen om alsnog een promotieplek te verkrijgen, dit op basis van de behaalde resultaten.

Wij hebben gedurende deze gehele periode met spanning gewacht op de uitkomst. Uiteindelijk was de uitslag dan daar op Woensdag 3 juni, het verlossende en zeer heugelijke bericht van de KNVB, dat TAC ’90 gepromoveerd is naar de zondag Hoofdklasse KNVB!