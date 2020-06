‘President Bouterse is gewoon in Suriname, niet naar Cuba’

De Surinaamse president Desi Bouterse is momenteel gewoon in Suriname. Geruchten dat hij naar het Cuba zou zijn gevlogen kloppen niet. Dat zei de directeur Danielle Veira van het Directoraat Nationale Veiligheid gisteren tijdens de persconferentie van het Covid-19 Management Team Suriname.

De afgelopen dagen waren er hardnekkige ‘geruchten’ dat hij naar het buitenland is vertrokken. Die kwamen omdat de president al een aantal dagen niet in het openbaar is gezien. Op 3 juni zou Bouterse een verklaring over de total lockdown uitspreken, maar die werd ineens gedaan door de vice-president Adhin.

Tijdens de persconferentie werd de vraag hierover door een journalist gesteld. Zijn nieuwsdienst zou vele telefoontjes herover hebben ontvangen. Veira ontkende dat de president naar het buitenland is. “Hij is nog hier” zei ze.

“Wilt u meer weten, rijdt u dan naar Leonsberg en vraag of u even naar binnen kunt kijken” aldus een geïrriteerde Veira.