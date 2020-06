Ook jongere broer van dreigende man in filmpje aangehouden door politie

Vrijdagavond is de 41-jarige Marciano H. alias ‘Ingi Pe aangehouden door de politie, nadat hij ondermeer Santokhi en Brunswijk met de dood had bedreigd in een filmpje. Volgens het Korps Politie Suriname is ook zijn jongere broer, de 35-jarige Dwight H. aangehouden. Hij heeft het filmpje namelijk opgenomen en doorgestuurd.

Daags voor hun aanhouding ging via social media een filmpje van Marciano viraal waarin hij dreigt politici en hun familie van kant te zullen maken. Hij zwaaide daarbij met een mes met de kennelijke bedoeling om kracht bij te zetten aan zijn bedreigingen.

Een van de bedreigde personen deed aangifte tegen Marciano waarna de politie hem begon op te sporen. Waarschijnlijk voelde Marciano de hete adem van de politie in zijn nek wat erin resulteerde dat hij, via een vriend, kontakt maakte met de politie om door te geven waar hij was. Hij werd opgehaald en ter voorgeleiding overgebracht naar het politie bureau.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij vanmorgen, zaterdag 6 juni 2020, door de politie in verzekering gesteld ter zake bedreiging met een misdrijf meldt de politie.

In het verlengde van het onderzoek kwam ook een jongere broer van Marciano als verdachte in beeld. Nadat hij was opgespoord meldde Dwight zich aan bij de politie. In belang van het onderzoek is Dwight ook in verzekering gesteld voor bedreiging met een misdrijf. De afdeling Recherche Midden is belast met het onderzoek in deze zaak.