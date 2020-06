Ondernemer (56) om het leven gebracht door drugsverslaafde arbeider.

In de roofmoordzaak waarbij de 56-jarige ondernemer Mahinderkoemar Nanhoe (foto) om het leven werd gebracht aan de Javaweg in Suriname, is een verdachte aangehouden. Het zou gaan om een drugsverslaafde arbeider van de heer Nanhoe melden bronnen aan de redactie van Waterkant.Net.

Het slachtoffer werd vorige week vrijdag 29 mei zwaargewond door een familielid aangetroffen in een bergruimte op zijn woonadres. Hij had een ernstige verwonding aan het hoofd. De ambulance werd ingeschakeld. Toen die ter plaatse verscheen bleek de heer Nanhoe reeds overleden te zijn.

Tijdens het onderzoek ter plekke was de verdachte arbeider nergens te bespeuren. Diezelfde arbeider zou een som geld en het voertuig van het slachtoffer hebben meegnomen na het feit, waarna het voertuig te Jarikaba onbeheerd werd aangetroffen.

De Surinaamse politie heeft toen een onderzoek ingesteld en na verschillende gesprekken kreeg zij een tip waar de man zich zou schuilhouden. Hij werd kort daarna door de recherche van Kapitale Delicten aangehouden en is inmiddels in verzekering gesteld.

Het is niet duidelijk of hij inmiddels een volmondige bekentenis heeft afgelegd bij de politie. De heer Nanhoe werd gisteren gecremeerd te Weg naar Zee.