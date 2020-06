‘Effect van lockdown is pas na dag 22½ te merken’

De komende twee weken zijn nodig om de zogenoemde transmissie keten van Covid-19 in Suriname te doorbreken, aldus de directeur Volksgezondheid Cleopatra Jessurun zaterdagavond tijdens de persbriefing. De bedoeling is het beheersbaar houden van de huidige uitbraak, waarbij er al 100 besmettingen in Suriname zijn.

Er zal in deze twee weken met man en macht gewerkt worden aan de zorg voor de huidige zieken en het indammen van de ziekte. Teveel zieke mensen in Suriname wordt een rechtstreekse ramp voor de gezondheidszorg in het land, aldus Jessurun.

DNV directeur Danielle Veira gaf aan dat essentiële diensten dispensatie hebben, maar moeten werken met minimale bezetting. Veiligheidsdiensten zoals politie en leger hebben geen dispensatie nodig. Aan essentiële diensten wordt de gelegenheid geboden om hun verplichtingen en werkzaamheden, waar nodig aangepast, te kunnen uitvoeren. Hiertoe wordt schriftelijk toestemming verleend door het COVID-19 Crisis Management Team, na registratie bij het Kabinet van de President. Klik hier voor de individuele toestemmingsbrieven.

Veira gaf verder aan dat de lockdown verscherpte maatregelen in deze covid-19 crisis betreft. Het is een pas op de plaats, zodat de medische sector haar werk kan doen. In de loop van de week komen er meer updates met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal besmettingen. Morgen kom er al meer info voor de burgerij.

Het effect van de lockdown zal volgens directeur Jessurun pas ook echt na dag 22½ van strakke en strenge maatregen, te merken zijn. Jessurun vraagt daarom om geduld van de gemeenschap.