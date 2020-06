Campagne ‘Feti Corona’ om levens in Suriname te redden

Extra aandacht vragen voor de ontstane Covid-19 situatie in Suriname is momenteel een noodzaak. Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) zal de komende periode via virtuele events in dialoog gaan met de samenleving. Het Covid-19 virus is geen theorie en bestaat echt. Elke Surinamer kan een potentiele drager worden van dit virus. De campagne #Feticorona is een initiatief van het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR) in samenwerking met Becoming You Nederland. Angela van der Kooye, voorzitter CCPR zegt het volgende: “De Covid-19 crisis gaat ons allemaal aan en is een serieuze zaak. Het is belangrijk om de nationale maatregelen in acht te nemen.Thuisblijven is momenteel geen optie, maar een must.”

De ontstane Covid-19 situatie is een nationale aangelegenheid. Het vraagt om de betrokkenheid van elke Surinamer. Rotary Suriname heeft de afgelopen maanden nauw samengewerkt met het BOG om via diverse kanalen informatie te verstrekken en inhoudelijke ondersteuning te bieden aan de verschillende disciplines die de Covid-19 situatie van ons allen vraagt. Rotary Suriname vertegenwoordigt in drie clubs, vindt het belangrijk dat de humaniteit en geborgenheid van elk individu in tact blijft, ook na de Covid-19 crisis. Ook Chetkeys zal de komende periode diverse videoproducties ontwikkelen die meer informatie verschaffen over het Covid-19 virus.

De virtuele events die BOG in samenwerking met CCPR lanceert, om in dialoog te treden met de samenleving zullen, enerzijds meer informatie verstrekken over de Covid-19 situatie. En anderzijds een platform bieden aan de samenleving om de visie en ontwikkelingen over het virus te bespreken. Tijdens de gehele soft total lockdown zullen diverse influencers ondersteuning bieden aan deze interactieve activiteiten. De lancering vindt zaterdag 6 juni plaats via social media met een #feticorona quizz van influencer Shaquille Marcus ondersteunt door Emanuel Sanvisi. De #feticorona crowdfunding campagne die momenteel onder de diaspora loopt, zorgt ervoor dat er voldoende middelen zijn in de gehele Covid-19 periode, om BOG te ondersteunen met de nodige communicatie activiteiten. Ook het ondersteunen van inzamelingsacties als het Su4Su covid fonds zijn erg belangrijk om deze Covid-19 situatie het hoofd bieden. Wij hebben elke ondersteuning nodig, elk leven telt.

De facebookpagina #feticorona, lobi yu srefi zal dagelijks informatie verstrekken en het programma van de activiteiten kenbaar maken. Influencer Marvin Halden, Shaquille Marcus en DJ Gilly Gonzales zullen via allerlei ludieke acties aandacht vragen voor de ontstane Covid-19 situatie in ons land.