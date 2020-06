Aantal actieve Covid-19 besmettingen in Suriname weer gestegen

In Suriname is het aantal corona gevallen vandaag opnieuw gestegen. Het aantal actieve cases nam zaterdag met 9 toe en ging van 81 naar 90. Dat meldt de officiële Covid-19 website. Het totaal aantal positief geteste mensen tot nu toe is 100.

75 procent van de actieve gevallen hebben geen symptomen en hebben geen dringende behoefte aan zorg. Zij zijn daarom in isolatie geplaatst en hoeven, gelet op hun toestand, niet in het ziekenhuis.

De resterende 25 procent van wie de situatie ietwat ernstiger is, heeft dus wel dringende behoefte hebben aan zorg. Deze groep is ondergebracht in het Regionaal Ziekenhuis Wanica.