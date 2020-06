Total lockdown Suriname is in soft stage

Het Nationaal Covid-19 Managementteam verduidelijkt dat de aangekondigde total lockdown in Suriname zich in de soft stage bevindt. Dat wil zeggen dat niet direct de harde maatregelen zijn getroffen maar dat de bestaande maatregelen wel zijn verscherpt. De total lockdown is donderdag 4 juni om 18.00u ingegaan en duurt tot en met vrijdag 12 juni om 06.00 uur.

Indien gedurende deze periode zaken niet naar tevredenheid zijn verlopen zal de overheid genoodzaakt zijn om de maatregelen verder te verscherpen. Dit zei de directeur van DNV, overste Danielle Veira tijdens de reguliere Covid-19 persconferentie. Er is aangegeven dat de essentiële diensten normaal hun werkzaamheden uitvoeren. Daarbij kan gedacht worden aan onder andere veiligheidsdiensten, gezondheidsmedewerkers, vitale afdelingen van nutsbedrijven, pompstations, medische diensten en voedingswinkels. Meer duidelijkheid hierover kan verkregen worden bij het Covid-19 Managementteam.

Wat niet mogelijk zal zijn zijn ondermeer publieke sportactiviteiten, horeca, contactberoepen en ontspanningsoorden. De overige regels zoals het samelscholingsverbod van meer dan 5 personen en de gezondheidsregels blijven normaal van kracht. De grenzen blijven gesloten. Het gebruik van een mond- en neusbedekking wordt sterk aanbevolen als men noodzakelijk over straat moet. Hiermee wil de Surinaamse overheid de verdere verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan.

Het aantal positief geteste mensen in Suriname is tot en met dit moment 82. Er zijn nu 72 actieve cases. 9 personen zijn genezen en 1 persoon is overleden.