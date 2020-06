Tijdelijke sluiting RGD gezondheidscentra Latour en Geyersvlijt om coronavirus

De directie van de stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) in Suriname, heeft wegens dringende omstandigheden besloten om haar gezondheidscentra te Latour en Geyersvlijt tijdelijk te sluiten voor het publiek. Aanleiding hiertoe is dat enkele personen de faciliteiten bezocht hebben en met delen van het personeel in contact gekomen zijn. Achteraf bleek dat genoemde personen positief getest zijn op het COVID-19 virus.

“Als mede verantwoordelijke instantie voor de Surinaamse volksgezondheid en de snelle stijging van het aantal COVID-19 positieve personen in Suriname, zijn wij daarom genoodzaakt om eerder genoemde centra te sluiten vanaf 4 juni 2020 tot nader orde. Bovengenoemde maatregel is genomen omdat de veiligheid van zowel u de cliënt als ons personeel gewaarborgd moet blijven” meldt de RGD.

De RGD doet ten overvloede een beroep op allen om vooral nu ons land te kampen heeft met een stijging van het aantal COVID-19 positieven, alle regels in acht te nemen. “Wij rekenen op uw begrip, daar wij gezamenlijk moeten werken aan het beschermen van ons zelf en onze naasten” aldus de dienst.