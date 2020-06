Man die rovers probeerde aan te houden gestoken met mes

Een man die dinsdag twee rovers een Graafwespstraat in Paramaribo-Noord probeerde aan te houden, is door één van ze gestoken met een mes in zijn linkeronderarm.

Volgens de politie liep het slachtoffer samen met zijn partner over de Graafwespstraat. Op een bepaald moment kwamen de twee rovers op een bromfiets aan en rukte de tas van de vrouw weg.

De man probeerde de rovers na het voorval aan te houden. Daarbij verwondde één van de criminelen hem met een mes. Vervolgens reden de daders weg. De politie kreeg de melding van de beroving en ging ter plaatse voor onderzoek.

De man werd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname verwezen voor medische behandeling. De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de rovers.