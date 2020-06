NDP brengt bezwaar in tijdens zitting stemresultaten Paramaribo

De voorzitter van het hoofdstembureau maakt momenteel in NIS de uitkomsten van de vaststellingen van kiesdistrict Paramaribo bekend. De in de zaal aanwezige partijen kunnen hierbij bezwaren inbrengen. De NDP bracht daarbij bezwaar in.

Eerder was al bekend dat de NDP een bezwaarschrift zou indienen in tegen de verkiezingsuitslag in Paramaribo. De partij van president Bouterse vraagt om een hertelling in de hoofdstad van Suriname. Wat de inhoud van het bezwaar is, is nog niet duidelijk.

Het bezwaarschrift is donderdagmiddag voorgelezen in NIS. Het Hoofdstembureau Paramaribo heeft aangegeven dat ze zich zal buigen over het verzoek.

Een beeld van de openbare zitting:

Openbare zitting Paramaribo Posted by De Ware Tijd Online on Thursday, 4 June 2020