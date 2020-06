Man die ‘tjoekoe’ aan politie betaalde ook aangehouden wegens omkoping

De Surinaamse politieman W.B. werd maandag aangehouden nadat een filmpje van hem werd verspreidt, waarin te zien zou zijn dat hij een ‘tjoekoe’ aannam van de 24-jarige taxichauffeur D.J. In het verlengde van het strafrechtelijk onderzoek contra¬†de politieambtenaar, is ook de taxichauffeur aangehouden meldt het Korps Politie Suriname dinsdag.

Volgens de politie is D.J. de persoon geweest van wie agent W.B. geld in ontvangst genomen heeft bij een controle post in het oosten van ons land. Op grond van feiten en omstandigheden bestaat het vermoeden dat D.J. de politieambtenaar heeft omgekocht om in strijd met zijn plicht iets te doen of na te laten.

Omdat omkoping of poging tot omkoping van een ambtenaar tijdens het uitoefenen van zijn werk strafbaar is, is D.J. op maandag 1 juni door de politie aangehouden. De taxichauffeur is hangende het onderzoek, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld meldt de politie.