Bij een brand vanmorgen in Suriname, is deze woning compleet in de as gelegd. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de brand voor het middaguur plaatsvond aan de Van Kallenweg, een zijstraat van de Indira Gandhiweg.

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname waren snel aanwezig om de brand te blussen. Het gaat om een pand waar voorin eten werd verkocht en achter een woonhuis stond. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Enkele beelden van de locatie: