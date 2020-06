VIDEO: NIS ontsmet na aanwezigheid van persoon die besmet is met coronavirus

Het Nationaal Indoor Stadion (NIS) in Suriname, waar het hoofdstembureau van Paramaribo is gezeteld, heeft maandag een ontsmettingsbeurt gekregen. Volgens districtscommissaris en voorzitter van het hoofdstembureau Mike Nerkust, moest dat, omdat een met corona besmette persoon zich meerdere dagen heeft opgehouden in NIS.

Nerkust gaf in een schrijven aan de leiders van de politieke partijen aan, dat het hoofdstembureau vanwege de ontstane Covid-19 situatie in NIS uit veiligheidsoverwegingen heeft besloten de verkiezingswerkzaamheden te staken. De leiders noemden het besluit om te staken echter onrechtmatig.

Welke met het coronavirus besmette persoon in NIS is geweest is niet duidelijk. Afgelopen zondag werd diverse malen tijden de persconferentie aan het Surinaamse Covid Management Team gevraagd naar de naam en meer info over deze persoon. Het antwoord op de vraag bleef opvallend genoeg uit, ook na meerdere keren vragen.

Bekijk ook de video waarin te zien is hoe de werkruimtes in de sporthal, waar het hoofdstembureau gehuisvest is, werden ontsmet:

De werkruimtes in de Anthony Nesty Sporthal waar het hoofdstembureau gehuisvest is, worden tussentijds ontsmet Posted by Bic Paramaribo Noordoost on Monday, 1 June 2020