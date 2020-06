VIDEO: Drukte bij ingang AZP na verscherpte Covid-19 maatregelen

Bij het Academisch Ziekenhuis in Suriname was er maandagmiddag sprake van een enorme drukte met bezoekers die in de rij stonden bij de ingang. Het ziekenhuis heeft haar maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, opnieuw verscherpt. Dit vanwege de explosieve groei van het aantal coronabesmettingen in Suriname.

Het ziekenhuis is slechts bereikbaar via de hoofdingang waar alle bezoekers ook gecheckt worden. Dit kost extra tijd waardoor er een lange rij ontstaat. Ook komt de bezoektijd van 17.00u – 18.00u in de clinch met de nieuwe lockdown tijd, die vanaf dinsdag ingaat en dagelijks is van 18.00u tot 08.00u.

Het Surinaamse ziekenhuis heeft maandag bekend gemaakt dat zij de volgende maatregelen heeft genomen:

– op de poliklinieken worden alleen spoedpatiënten gezien en patiënten van wie de zorg niet kan worden uitgesteld;

– patiënten slechts 15 minuten vóór hun afspraak tot het terrein worden toegelaten. Zonder tijdsafspraak wordt je niet toegelaten tot het terrein;

– bezoek aan patiënten in het beddenhuis wordt beperkt tot één (1) persoon en op werkdagen alleen in de middag. Het is dus niet meer mogelijk om op werkdagen in de ochtend op bezoek te gaan. In het weekend en op feestdagen is bezoek zowel in de ochtend als in de middag toegestaan. Per patiënt blijft de regel van slechts één (1) bezoeker.