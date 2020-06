Vastgezette overtreders lock-down krijgen geen eten van de politie

Vanaf vandaag gaat de partiële lock-down dagelijks in om 18.00u. Het Korps Politie Suriname, dat erop moet toezien dat de lock-down maatregelen nageleefd worden, heeft gewaarschuwd dat ze niet verplicht is om overtreders van de lock-down van voeding te voorzien.

Overtreders zullen nu, omdat de lock-down periode langer duurt, ook langer vastzitten en dus geen eten van de Surinaamse politie krijgen. Het is daarom dat aan de samenleving wordt gevraagd hun medewerking te verlenen aan de politie door zich te houden aan de maatregelen meldt het KPS.

Van ouders of verzorgers verwacht de politie dat zij erop zullen toezien dat hun minderjarige kinderen vanaf zes uur in de middag niet meer op of langs de openbare weg zullen zijn. “U bent de hoofd verantwoordelijke van uw kroost” aldus de politie.