Suriname schrapt repatriatievlucht uit Nederland

De Surinaamse autoriteiten hebben een eerder aangekondigde repatriatievlucht met in Nederland gestrande Surinamers geschrapt. Het gaat om een SLM vlucht die op 8 juni vanuit Schiphol naar Suriname zou vertrekken. Door de explosieve stijging van het aantal corona gevallen in Suriname, is besloten de vlucht niet uit te voeren.

Een reisbureau schreef daarover: “Beste repatriatie klanten die op de SLM vluchten staan geregisteerd: Wij moeten U zeer tot onze spijt informeren/ meedelen dat SLM vanwege de thans onoverzichtelijke uitbreiding van Covidgevallen vooralsnog GEEN repatriatie vluchten zal uitvoeren, e.e.a. ook na overleg met het Covid Management team. Zodra de opschorting van deze vluchten is opgeheven zullen wij U via onze Facebook pagina informeren“.

Ook de de geplande repatriëringsvlucht van 3 juni Paramaribo – Aruba – Curacao en retour is gecancelled vanwege verscherpte COVID-19 maatregelen.

Vandaag zijn nog 10 personen positief getest op het coronavirus in Suriname. Het aantal actieve cases is hierdoor gestegen naar 44. Het aantal positief geteste mensen in Suriname is tot en met dit moment 54.