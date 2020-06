Muziekformatie Sabakoe weer aan de slag

Na bijna twee maanden te hebben moeten stilzitten vanwege de coronasituatie, maakt de populaire kasekogroep Sabakoe zich klaar om weer te beginnen met optredens. Dit vertelt voorzanger tevens bandleider Steven Maayen.

“We zijn per ingaande juni weer beschikbaar voor onze klanten. Nu de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in Nederland zijn versoepeld”, stelt hij. “Ik ben blij dat we weer aan de slag kunnen om de mensen weer te mogen entertainen. Met muziek, die mijn passie is, relativeer ik”, vult de populaire zanger aan.

Maayen biedt zijn verontschuldigingen aan de klanten die na annulering van hun boeking minimale annuleringskosten moesten afstaan aan de band. De zanger zegt hen ook dank voor hun begrip. Het mes snijdt aan beide kanten. De Coranacrisis treft iedereen.

De voorzanger van Sabakoe heeft uit solidariteit ook een bijdrage geleverd aan de Covid-19 song van Bundru Sranan United samen. Aan de song die een bemoediging is aan de mensen, hebben ook andere top Surinaamse artiesten gewerkt. Hij is ook innovatief geweest door op moederdag een virtuele moederdagboodschap op Facebook te brengen. Deze is heel goed in de smaak gevallen.

Er zijn naar zeggen van de zanger wel plannen om de studio in te duiken om te werken aan nieuwe muziek, maar wilt nu niets beloven. “Ik beloof niks. We zijn muziekmakers. Er is altijd iets om erover te zingen, vooral in deze tijd”, benadrukt hij.

Maayen toont namens Sabakoe ook medeleven aan de mensen die een dierbare zijn kwijtgeraakt in de strijd tegen Covid-19 en in welke situatie dan ook.