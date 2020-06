Een 16-jarige jongen is vrijdag beroofd van zijn mobiele telefoon in de Anthony Nesty Sporthal (NIS) in Suriname.

De tiener verklaarde tegenover de politie dat hij in NIS bezig was met zijn mobiele telefoon. Op een bepaald moment greep een man die uit zijn hand en rende uit het gebouw. De crimineel was niet gewapend en ook niet gemaskerd.

De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de rover. Tal van mensen gaan deze dagen naar NIS in verband met de verkiezingsuitslag van Paramaribo.