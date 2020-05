Gefilmde politieman die ‘tjoekoe’ nam om mensen door te laten aangehouden

Zondag ging een filmpje via social media rond, waarin te zien zou zijn dat een politieman in Suriname geld zou hebben aangenomen bij een checkpoint om mensen door te laten gaan. Tijdens de spoedpersconferentie van het Covid-19 Management Team zondagavond, werd het geval door Korpschef Prade bevestigd.

In het filmpje, dat stiekem gemaakt is door een inzittende van een auto, is te zien dat een man met een blauwe hoed buiten de auto iets aanneemt van een andere man. Het zou gaan om geld.

Volgens de verspreider van de video liet een Surinaamse politieman tegen betaling van een ‘tjoekoe’ auto’s door bij de controlepost te Stolkertsijver. Daar was er zondag geen doorgang mogelijk vanwege de Covid-19 maatregelen.

Prade gaf tijdens de persconferentie aan dat de man in kwestie zondag is aangehouden. De korpschef liet weten dat er eerst een onderzoek zal worden ingesteld naar wat er zich precies heeft afgespeeld.

Afhankelijk van het resultaat zullen er tuchtmaatregelen volgen, aldus Prade.