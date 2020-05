Amzad Abdoel (NDP) afgestraft door kiezers; kreeg maar 117 stemmen

NDP parlementariër Amzad ‘Er-komt-geen-devaluatie‘ Abdoel is bij de onlangs gehouden verkiezingen in Suriname enorm afgestraft door de kiezers. Kreeg hij bij de verkiezingen in 2015 nog bijna 2.500 stemmen, op 25 mei 2020 was dat aantal slechts 117!

Hij keert niet meer terug in De Nationale Assemblee omdat de NDP in Wanica, waar hij op de lijst stond, slechts 1 zetel heeft gehaald. Deze zetel gaat naar lijsttrekker Ashwin Adhin die wel duizenden stemmen kreeg.

Amzad Abdoel begon zijn politieke loopbaan bij Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) en stapte voor 2010 over naar de Nationale Democratische Partij (NDP). In 2012 kwam hij in opspraak omdat hij een stuk grond van 1,4 hectare toegewezen had gekregen.

Dit perceel werd in verband gebracht met zijn stem voor de Amnestiewet, twee maanden eerder, terwijl de oppositiepartij KTPI 27 keer ervoor vergeefs een aanvraag voor dit perceel had gedaan.