VIDEO: File na sluiting Oost-Westverbinding te Stolkertsijver

De orde- en veiligheidsmaatregelen om verspreiding van het Covid-19 virus in Suriname tegen te gaan, zijn zondag 31 mei verscherpt. Per heden is de brug te Stolkertsijver gesloten voor in- en uitgaand verkeer. Dit heeft vandaag geleidt tot filevorming op de Oost-Westverbinding verbinding en de brug zoals in onderstaand filmpje te zien is.

De controle op de check-points vanuit de oostgrens en het district Marowijne richting de overige districten zal worden aangescherpt; Het advies van de Surinaamse autoriteiten is om personenverkeer naar en van het oosten stop te zetten en bestemmingsverkeer beperkt toe te laten.

Het COVID-19 Crisis Management Team monitort de recente toename van positieve coronagevallen nauwgezet om zo goed als mogelijk controle te hebben over de situatie. Inmiddels is er een 15e geval bekend.

De beelden van de situatie te Stolkertsijver: