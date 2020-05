Stolkertsijver per direct afgesloten om toenemende coronabesmettingen

De Oost-Westverbinding is vanaf Stolkertsijver per direct afgesloten voor in- en uitgaand verkeer. Alleen medische diensten en veiligheidsdiensten mogen voorbij. Dit is besloten als gevolg van de toenemende coronabesmettingen in Suriname.

Van alle voorbijgangers wordt bij de controleposten te Viersprong en het Marwina ziekenhuis de temparatuur gemeten met een tempgun. Vanaf vandaag zal de Militaire Politie ook post vatten te Stolkertsijver ter versterking.

Nauwelijks een paar uur nadat zaterdagmiddag bekend werd dat er sprake was van een 13e Covid-19 geval in Suriname, is in de avond bekend geworden dat er ook sprake is van een 14e geval.