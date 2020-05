Covid-team belegt vanavond spoed persconferentie

Naar aanleiding van de recente Covid-19 besmettingen in Suriname zal het Covid-19 management team vanavond 19.00 uur een spoed persconferentie beleggen. Dat heeft de Surinaamse overheid zondagmiddag bekend gemaakt.

In Suriname zijn in korte tijd drie positieve covid-19 besmettingen erbij gekomen, case 13, 14 en 15. De bronnen van deze besmettingen zijn niet meer te achterhalen, vandaar dat er nu een code rood geldt in het hele land.

Het covid-19 team gaat in op deze situatie rond de verspreiding van Covid-19. President Bouterse zal op zijn beurt ook de bevolking toespreken, maar dat gebeurt op maandag. Verwacht wordt dat hij meer maatregelen zal aankondigen.