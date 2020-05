Coronavirus uitbraak in Surinaamse moskee Den Haag

In Den Haag zijn zeker 20 leden van de Surinaamse Faizul-moskee aan de Loosduinseweg besmet geraakt met het coronavirus. Als gevolg hiervan is eerder deze week een vooraanstaand lid op 77-jarige leeftijd overleden. De moskee is tot 10 juni gesloten.

De besmetting met het coronavirus werd op vrijdagavond 22 mei gemeld bij het bestuur van de moskee, een week nadat een van de bezoekers van de moskee positief werd getest op Covid-19, zo is te lezen op de website van de moskee.

Enkele leden van de geloofsgemeenschap, die zich zorgen maken over de gezondheid en veiligheid, hebben de gemeente Den Haag opgeroepen om de moskee te sluiten, meldt Omroep West.

De bezorgde leden hebben de gemeente Den Haag al meerdere keren tevergeefs verzocht om in te grijpen. Want hoewel het bestuur op 12 maart officieel besloot om het gebedshuis te sluiten voor alle gebeden en andere bijeenkomsten, ook tijdens de ramadan, werd hier geen gehoor aan gegeven zeggen ze.