Auto op z’n kop in trens na zware aanrijding

Bij een zware aanrijding vrijdagavond aan de Mawakaboweg in Suriname, kwam dit voertuig op z’n kop terecht in een trens. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ongeval rond 19.30u in de avond plaats vond.

De grijze auto (inzet) kwam vanuit een inrit de weg op, maar verleende daarbij geen voorrang aan het verkeer op de weg. De bestuurder lette niet op het verkeer aan zijn rechterkant, zijnde een andere auto die vanuit de richting Welgedacht C-weg kwam.

De benadeelde knalde daarbij tegen het voertuig, ging over de kop en eindigde op z’n kop in een trens langs de weg. De bestuurder van het voertuig liep een wond aan zijn voorhoofd op en moest naar de Spoedeisende Hulp voor behandeling.