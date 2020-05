15e persoon in Suriname positief getest op coronavirus

In Suriname is vandaag een 15e persoon positief getest op het coronavirus. Waterkant verneemt dat het gaat om een man van het district Marowijne. Meer details zijn nog niet bekend.

De Oost-Westverbinding is vanaf Stolkertsijver sinds gisteravond tot nader order afgesloten voor in- en uitgaand verkeer. Alleen medische diensten en veiligheidsdiensten mogen voorbij. Dit is besloten als gevolg van de toenemende coronabesmettingen in Suriname.

Van alle voorbijgangers wordt bij de controleposten te Viersprong en het Marwina ziekenhuis de temparatuur gemeten met een tempgun. Vanaf vandaag zal de Militaire Politie ook post vatten te Stolkertsijver ter versterking.

Met de recente lokale besmettingen is Suriname overgestapt op code rood voor wat betreft het Covid-19 besmettingsgevaar. In navolging van de sluiting van de brug te Stolkertsijver is ook het vliegverkeer uit Stoelmanseiland, Drietabbetje, Godoholo, Cottica, Lawa Tabiki, Antino, Lawa Anapaike en Oelemarie stopgezet voor passagiers van en naar Paramaribo.

Per heden wordt ook de toegestane samenkomsten van 250 personen voor religieuze bijeenkomsten teruggebracht naar 10 personen, zonder uitzondering.