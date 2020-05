Weer incident tijdens het jagen: 14-jarige jongen neergeschoten

Deze week is er in Suriname opnieuw een incident geweest tijdens het jagen. Een 14-jarige jongen is op dinsdag 26 mei per ongeluk door een 19-jarige jongeman neergeschoten. Het incident vond plaats tijdens de jacht te Apetina in het boven Suriname gebied, meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Uit het politie onderzoek is naar voren gekomen, dat de 19-jarige S.W. en het slachtoffer, met jachtgeweren op een kudde pingo’s schoten. Bij die gelegenheid heeft S.W. de jeugdige per ongeluk geraakt. De gezondheidstoestand van het slachtoffer is stabiel te noemen, meldt de Surinaamse politie.

S.W. was door de politie aangehouden maar is na voorgeleiding en verhoor heen gezonden na overleg met het Openbaar Ministerie. Het jachtgeweer waarmee S.W. geschoten heeft is in beslag genomen omdat hij geen vuurwapenvergunning voor dat wapen heeft.

Het jachtgeweer, dat door de 14-jarige werd gebruikt, is nog niet achterhaalt door de politie.