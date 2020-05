VIDEO: Bestuurder zonder rijbewijs rijdt twee andere voertuigen aan

Bij dit verkeersongeval vrijdagmiddag in Suriname waren in totaal drie voertuigen betrokken. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een aanrijding rond 16.30u op de hoek van de Frederik Derbystraat en de Prinsenstraat in Paramaribo.

Een pick-up en een busje reden over de Frederik Derbystraat gaande richting het molenpad. Een personenauto kwam vanuit de nieuwe Domineestraat en wilde de Frederik Derbystraat oversteken, om richting de Prinsenstraat te gaan.

De bestuurder van de personenauto verleende daarbij geen voorrang en haastte zich om de weg over te steken. Hij kwam daarbij in botsing met de twee andere voertuigen. De pick-up, zijnde een dienstauto, kon nog enigszins afremmen waardoor de schade beperkt bleef, zoals op onderstaande foto ook te zien is.

Het busje raakte net als de personenauto zwaar beschadigd. Alle drie voertuigen moesten door een sleepdienst worden afgevoerd. Bij de aanrijding raakte één persoon uit het busje gewond.

De bestuurder van de personenauto, zijnde de veroorzaker, is niet in het bezit van een rijbewijs. Hij werd door de Surinaamse politie afgevoerd naar het politiebureau Nieuwe Haven.

Een filmpje van de situatie ter plekke: