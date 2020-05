OKB-voorzitter windt zich op over verklaring Nederlandse ambassade

De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, is vandaag helemaal los gegaan op deze verklaring die de Nederlandse ambassade in Suriname vrijdag publiceerde. Van Dijk-Silos vindt dat de EU zich bemoeit in Surinaamse aangelegenheden.

In de verklaring van de EU, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wordt simpelweg de hoop uitgesproken dat de voorlopige resultaten van de op 25 mei gehouden verkiezingen zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt.

Van Dijk-Silos reageerde echter als door een wesp gestoken en zei in felle bewoordingen tegen de Surinaamse nieuwssite Starnieuws dat ze het een schande vindt ‘dat de EU zich zo gedraagt’. Ze zei verder dat EU met de verklaring doet voorkomen alsof de EU in Suriname formeel op een missie was.

Volgens Starnieuws noemt ze de Franse ambassadeur een bedrieger omdat hij de verkiezingen ook voor de EU waarnam, terwijl hij niet gecrediteerd was daarvoor.

Op social media wordt met verbazing gereageerd op deze felle uitval van de OKB-voorzitter tegen de EU. “Ze kan haar energie liever stoppen in het afronden van de verkiezingen, dan zich druk te maken om een verklaring die notabene precies aangeeft wat een meerderheid in het land vindt” is de strekking van het grote publiek.

“Was ze ook maar zo fel als het ging om het snel afronden van de verkiezingsuitslag” zegt een ander.