Het wordt steeds duidelijker: VHP blijft aan kop en extra zetel ABOP

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) in Suriname heeft donderdagavond alle ruwe data met betrekking tot de proces-verbalen (pv) gepubliceerd. Het VHP datateam heeft de OKB pv data inmiddels ook verwerkt en de verkregen informatie geeft precies dezelfde zetel uitslag, als die de partij met de turflijsten kregen.

In Paramaribo had het OKB van een aantal bureaus geen of een verkeerde pv. Het VHP datateam heeft hier aangevuld met een eigen pv foto. Overall conclusie is dat de pv data zeer goed overeenkomt met de VHP turfdata en exact zelfde zetelverdeling oplevert. De pv’s van OKB zijn dus gevalideerd en de uitslag is wat het team betreft confirmed.

De resultaten van alle stembureaus in Suriname zijn inmiddels ook verwerkt (98,3%) door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het gaat om de landelijke informele verslaglegging van de stembusgang. Op basis van de cijfers is de VHP de grote winnaar van de verkiezingen met landelijk meer dan 106.000 stemmen, die de partij 20 zetels oplevert.

Een zetel die voorlopig toegekend was aan de NPS, is bij de ABOP terechtgekomen nu het ministerie van Binnenlandse Zaken meer proces-verbalen heeft verwerkt in Paramaribo. De ABOP heeft een tweede zetel in Paramaribo veroverd ten koste van de NPS die er 4 had.

De verdeling op basis hiervan is (onofficieel): VHP 20 | NDP 16 | ABOP 8 | NPS 3 | PL 2 | BEP 2

De partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) heeft inmiddels aangegeven geen keus te hebben dan zich neer te leggen bij het democratische besluit van de Surinaamse bevolking. De BEP feliciteert alle politieke partijen die op basis van de voorlopige uitslag zetels hebben behaald bij de verkiezingen van 25 mei.