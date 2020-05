Dood gevonden man (38) door zijn Cubaanse vriend om het leven gebracht

De 38-jarige man die woensdag dood gevonden werd naast een in brand gestoken autobus, is vermoedelijk door zijn levenspartner doodgestoken. Die man moet de Cubaanse nationaliteit bezitten en is voortvluchtig, meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Het slachtoffer is de 38-jarige Sadath Hussain. Zijn ontzielde lichaam is op woensdagmiddag 27 mei langs de Oost-West verbinding, ter hoogte van kilometer 43 in het district Commewijne, ontdekt door buurtbewoners.

Uit het voorlopige politioneel onderzoek is naar voren gekomen dat Sadath Hussain om het leven is gebracht. Zijn ontzielde lichaam vertoonde ettelijke steek verwondingen. Er is een uitgebrande autobus in de buurt van het lijk aangetroffen. De autobus werd bestuurd door het slachtoffer.

Op grond van feiten en omstandigheden bestaat het vermoeden dat de levenspartner van de heer Hussain hem om het leven heeft gebracht. Die man moet de Cubaanse nationaliteit bezitten. Hij wordt opgespoord door de politie.

Het ontzielde lichaam van de heer Hussain is in opdracht van het Openbaar Ministerie in beslag genomen door de politie. De afdeling Kapitale Delicten is belast met het onderzoek in deze strafzaak, meldt de politie.