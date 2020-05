In Suriname is opnieuw een persoon positief getest op Covid-19. Het gaat om een man die begin deze week uit Frans-Guyana naar Suriname is gekomen. Het Covid-19 team is druk bezig na te gaan met wie deze persoon allemaal in contact is gekomen.

Het gaat om het 12e positief getest geval van het coronavirus in Suriname. Dit geval is inmiddels ook bevestigd op de officiƫle Covid-19 website: