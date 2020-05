Spoedpersconferentie van oppositie leiders bij NIS

In verband met de vertraging van de uitslag van de verkiezingen, zullen de vier leiders van de oppositiepartijen een persconferentie beleggen. Drie dagen na de parlementsverkiezingen in Suriname is er nog steeds geen uitslag en dat leidt tot toenemende kritiek en bezorgdheid ook onder oppositiepartijen. De geplande tijd is om 11.00u bij NIS.

Onderwerp: de ontstane situatie met betrekking tot de telling van de stemmen van de verkiezingen.

De sprekers: Chan Santokhi Voorzitter VHP, Ronny Brunswijk Voorzitter ABOP, Paul Somohardjo voorzitter PL, Gregory Rusland voorzitter NPS.

