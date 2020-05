Santokhi, Brunswijk en Rusland live op TV over gehouden verkiezingen

Zo meteen, op woensdag 27 mei 2020 om 21.00u (lokale tijd) zijn VHP voorzitter Chan Santokhi, NPS voorzitter Gregory Rusland en ABOP voorzitter Ronny Brunswijk live te zien op ABC TV. Zij gaan in deze special uitzending voor het eerst in op de onlangs gehouden verkiezingen in Suriname.

De drie politici zijn te zien in het programma ‘Suriname Kiest’ om 21.00u op kanaal 4.1. Deze uitzending zal ook op Youtube en Facebook live worden gestreamd.

