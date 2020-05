‘Nog steeds geen uitslag: slechtste verkiezingen ooit in Suriname’

Vandaag zijn we drie dagen verder en men is nog steeds bezig met het verwerken van de stemmen, waardoor de voorlopige uitslag van de verkiezingen in Suriname niet bekend is. Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, noemde het ‘de slechtste verkiezingen ooit in Suriname’.

Ze heeft woensdag hard uitgehaald naar het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de organisatie van de parlementsverkiezingen. “Dit zijn compleet slechte verkiezingen of vreselijk slecht” aldus Van Dijk-Silos tegen de NOS.

Van Dijk-Silos dreigde gisteren de uitkomsten zelf maar bekend te maken. “Ik heb de uitslag al, omdat op elk stembureau een foto is gemaakt. Het is niet mijn taak om die openbaar te maken, maar doordat dit zo gaat, denk ik dat ik ga publiceren” zegt ze tegen de NOS.

De telling in NIS verloopt ook rommelig. Zo is er daar kort na middernacht tumult ontstaan, nadat twee open dozen met processen-verbaal plotseling buiten de hal werden gebracht in opdracht van districtscommissaris Mike Nerkust. Aanhangers en toppers van de diverse politieke partijen in Suriname die daar waken dat er niet met de dozen en stemkits gerommeld wordt, kwamen massaal in opstand.

Intussen groeit het wantrouwen over het uitblijven van de uitslag hetgeen leidt tot toenemende kritiek en bezorgdheid onder nationale en internationale waarnemers schrijft NRC vandaag. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat van 64 stembureaus in Paramaribo de data uit het proces-verbaal voor de telling van de DNA-stemmen nog moet worden ontvangen.

Zodra deze zijn ontvangen, zullen ze worden verwerkt in het programma waar de officieuze uitslag wordt gedeeld met de media, politieke organisaties en het OKB.