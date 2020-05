Nationaal Informatie Instituut laat onpartijdigheid weer duidelijk zien

Het Nationaal Informatie Instituut (NII) in Suriname heeft woensdagavond opnieuw duidelijk laten zien dat zij geen onpartijdige informatie aan de Surinaamse bevolking kan verschaffen. Direct na het TV optreden van VHP leider Santokhi, samen met Brunswijk (ABOP) en Rusland (NPS) bij ABC, publiceerde het NII namelijk een artikel met de titel ‘De A-nationale houding van Santokhi‘. Dit tot grote verbazing van veel Facebook volgers.

Het gaat notabene om een oud artikel dat op 17 augustus 2017 reeds gepubliceerd was op de site van het NII en geschreven is door NDP’er Roché R. Hopkinson Sr. Dat het NII het überhaupt toestaat om NDP’ers propaganda te laten maken op een platform dat neutraal zou moeten zijn, riep in 2017 al vragen op. Dat ze het nu weer doet en Santokhi probeert zwart te maken na de grote overwinning van de VHP, is schaamteloos zeggen Facebook gebruikers.

Dat het NII niet onafhankelijk is en in feite gewoon het verlengde is van de NDP propaganda, is al jaren duidelijk. Het instituut werd op 1 maart 2017 opgericht en is de opvolger van de omstreden Nationale Voorlichtingsdienst (NVD), die we nog kennen van de militaire dictatuur.

Directeur-perschef sinds de oprichting van het NII is Clifton Limburg (foto) ook wel bekend als Limbo, die regelmatig politieke opponenten op schofterige manier bejegend. Het instituut valt rechtstreeks onder de president en wordt daarom door veel media ook gezien als verlengstuk van het beleid van Bouterse.

“Het is duidelijk dat deze figuren continu staatsmiddelen gebruiken om politiek te bedrijven. Dit is ook de eerste organisatie die een nieuwe regering moet schrappen” is een veel gehoorde opmerking op social media.

De post van het NII is inmiddels verwijderd, maar gelukkig hebben Facebook volgers een schermafdruk gemaakt: