Dronken bestuurder rijdt busje kapot voor Choi’s Johannes Mungrastraat

Een dronken man heeft vanmiddag rond 14.00u een busje die hij bestuurde kapot gereden voor Choi’s Supermarkt aan de Johannes Mungrastraat in Suriname. Dit nadat hij plotseling van de rijbaan raakte en twee betonnen paaltjes en een galvaanpaal met een drempelbord omver reed.

De vrouw van de bestuurder kwam ter plaatse en was heel erg woedend dat hij alcohol heeft genuttigd en het busje heeft kapot gereden. Op een gegeven moment ontstond er een woordenwisseling tussen man en vrouw. Daarbij gaf de vrouw haar man enkele rake klappen. Hieronder een filmpje die daarvan circuleert op Facebook.

Vrouw klapt dronken man nadat hij auto kapot rijdt voor Choi's Johannes Mungstrastraat. Posted by Mofokoranti.com on Thursday, 28 May 2020

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. De bestuurder kon geen rijbewijs overleggen. Hij verklaarde dat hij wel ervan in bezit is, maar dat die vervallen is en thuis ligt. De man werd door de politie meegnomen naar het bureau alwaar hij kan ontnuchteren.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om het busje af te voeren.