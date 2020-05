Lijk van bootsman die uit omgeslagen boot viel opgevist

In Suriname is afgelopen weekend het lijk opgevist van een bootsman, die in het water verdween nadat een boot vorige week donderdagavond op de Marowijnerivier omsloeg. Dit gebeurde ter hoogte van het dorpje Mopi Kondre.

De bootsman, die niet kon zwemmen, zat samen met een andere man in de boot die kapseisde. Ze raakten te water waarbij de andere man probeerde de bootsman te redden. Hij hield het echter niet vol om de bootsman naar de over te brengen.

Toen hij de bootsman vervolgens losliet verdween deze in de diepte. Hij werd daarna als vermist opgegeven bij de Surinaamse politie. Zijn ontzielde lichaam werd uiteindelijk afgelopen weekend opgevist.