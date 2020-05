Hoofdstembureau Paramaribo begonnen met screenen proces-verbalen

Het Hoofdstembureau Paramaribo is aangevangen met het screenen van alle 274 proces-verbalen (pv) van de stembureaus. De pv’s worden gescreend op juistheid, geldigheid en volledigheid. Van enkele stembureaus zijn de processenverbalen onvolledig ingediend door de voorzitters van de stembureaus. Er is onder ander geen datum vermeld en/of niet alle leden hebben getekend.

Deze proces-verbalen zullen eerst gecorrigeerd moeten worden en daartoe is alleen de voorzitter van zo een stembureau bevoegd. Als alle proces-verbalen voldoen, zullen de data entry medewerkers aanvangen met het verwerken van het aantal stemmen per kandidaat. Deze informatie heeft het Hoofdstembureau nodig voor het opmaken van een processenverbaal welke opgestuurd moet worden naar het Centraal Hoofdstembureau.

De voorzitter van het Hoofdstembureau, Mike Nerkust doet een beroep op een ieder om in alle rust te blijven en onnodig paniek zaaien achterwege te laten. “Iemand een slechte naam geven kan binnen een seconde, maar corrigeren duurt een levenlang. Laten we in alle rust en sportiviteit het resultaat afwachten” aldus Nerkus.