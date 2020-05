First lady Suriname wint kort geding tegen Ma Dini Blokland

De rechtbank in Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in het spraakmakende kort geding dat de first lady van Suriname, mevrouw Ingrid Bouterse-Waldring, had aangespannen tegen Ma Dini Blokland. Blokland beschuldigde Bouterse ervan dat ze ondermeer betrokken zou zijn bij een diamantenroof.

In de zaak die vanmiddag diende in Amsterdam, is de first lady in het gelijk gesteld door de rechter. De rechtbank heeft Blokland ondermeer veroordeelt zich te onthouden van het doen van dergelijke ernstige beschuldigingen, het verwijderen en verwijderd houden van de video op haar Facebook pagina en het plaatsen van een rectificatie op haar Facebook pagina en op Starnieuws.

In een eerste reactie zegt Aroon Gonesh, advocaat van de First Lady, tegen Waterkant.Net dat de Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat er onvoldoende feitelijke basis bestaat voor de ernstige beschuldigingen en jegens de First Lady onrechtmatig is gehandeld.

Ruim een week geleden had Blokland aangegeven dat ze geen spijt heeft van haar uitlatingen richting de vrouw van president Bouterse.