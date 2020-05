TV programma over peiling verkiezing door minister Chotkan stopgezet

De Surinaamse minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie Vijay Chotkan heeft zondagavond een TV programma laten stopzetten. Kijkers die het bekende Apintie programma To The Point volgden, kregen een kwartier na aanvang van het programma ineens een zwart scherm met tekst in beeld, die luidde: ‘In opdracht van minister Chotkhan van OWT&C wordt dit programma stopgezet”.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het programma ging over de uitleg van de laatst gehouden IDOS peiling. Daarin kwam de regeringspartij NDP, tevens de partij van Vijay Chotkan, slecht uit de bus. Volgens het ministerie zouden kijkers door het programma beïnvloed kunnen worden.

Het is bekend dat politieke partijen deze dagen geen propaganda meer mogen voeren en dat de overheid hiertegen optreedt. Apintie is echter geen politieke partij en het programma is geen propaganda, maar een nieuws en actualiteiten programma.

Apintie heeft gehoor gegeven aan de eis van de minister anders zou hun vergunning in gevaar komen, werd tegen de omroep gezegd.