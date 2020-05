Stembureaus in Suriname om 07.00u open

Het is nu 07.00u geweest in Suriname en de stemlokalen voor de Surinaamse Verkiezingen 2020 gaan open. Er kan gestemd worden tot 19.00 uur. Wie om 19.00 nog in de rij staat, mag gewoon stemmen hoe laat het ook wordt. Na de stemming, begint de telling na een korte pauze. Suriname heeft vandaag een nationale vrije dag in verband met Id-Ul-Fitre.

Om te kunnen stemmen moet een kiezer voorkomen op de kiezerslijst. Daarnaast is een oproepkaart nodig. Wie geen oproepkaart heeft ontvangen en deze niet heeft opgehaald, kan toch stemmen. De oproepingskaarten die niet opgehaald zijn, liggen op het stembureau waar de kiezer moet stemmen.

Om te weten op welk stembureau iemand moet zijn, kan op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken het adres opgezocht worden bij: waar te stemmen. Indien u uw identiteitsnummer, naam en geboortedatum invult, ziet u waar u moet stemmen.

Om te kunnen stemmen mogen alle kiesgerechtigden zich op het stembureau legitimeren met een identiteitskaart uitgegeven door het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Dit kan zijn een geplastificeerde identiteitskaart, de identiteitskaart op laminaat of de nieuwe identiteitskaart. Wie geen identiteitskaart heeft, kan zich legitimeren met een geldig rijbewijs of paspoort. (via Starnieuws)