Internationale waarnemers observeren verkiezingen in Suriname

Terwijl de Surinaamse verkiezingen in volle gang zijn, zijn waarnemers uit het buitenland ook bezig hun werk te doen. Zo heeft de verkiezingswaarnemingsmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) vanmorgen de opening van stembureaus waargenomen.

In totaal zijn er 35 waarnemers aanwezig en wel van de Caricom en de OAS, maar ook van de ambassades van Brazilië, India, Frankrijk, Indonesië en Venezuela. ‘Zware’ misstanden worden rechtstreeks aan de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) doorgeseind.

Burgers kunnen vandaag van 7.00 uur tot 19.00 uur stemmen. Het team van de OAS bezoekt in die tijd stembureaus in 70% van de districten in Suriname. Hieronder enkele foto’s van de OAS waarnemingsmissie aan het werk vandaag: