COVID-19 voorschriften in acht genomen op stembureaus

Het stemmen in Suriname is nu al enkele uren bezig. Landelijk worden op de stembureaus de COVID-19 voorschriften in acht genomen. President Desiré Bouterse heeft op zondag 24 mei in zijn televisietoespraak aan de vooravond van de verkiezingen benadrukt dat ook wat betreft COVID-19 de nodige maatregelen zijn getroffen om de veiligheid van de samenleving te garanderen.

Zo wordt op de stembureaus de pink van de kiezer eerst ontsmet. In tegenstelling tot voorgaande verkiezingen wordt de pink niet meer in het potje inkt gedipt. De vinger wordt na te zijn ontsmet met een watten staafje gekleurd, waarna de persoon zijn/haar stembiljetten overhandigd krijgt en vervolgens de stem mag uitbrengen.

De stembureaus, waar ook leden van de ordedienst van het Korps Politie Suriname (KPS) aanwezig zijn, sluiten om 19.00 uur.