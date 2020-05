Clifton Braam na 26 dagen uit het ziekenhuis

De bekende Surinaamse comedian Clifton Braam heeft het ziekenhuis in Suriname na 26 dagen verlaten. In september vorig jaar werd bekend dat Braam problemen had met zijn gezondheid en shows moest annuleren. Eind april dit jaar werd hij hiervoor opgenomen in het ziekenhuis.

Vanmorgen plaatste hij een bericht erover op zijn Facebook pagina: “Na 26 dagen mocht ik het ziekenhuis verlaten…het waren geen makkelijke dagen en nachten maar dankzij mijn geliefden,de top medici en verpleegkundigen ben ik er door heen. To God all the glory. For those who knew thanks for the prayers…zal nog effe stil zijn want de recovery starts now. Lobi nanga Blesi van Clifton.“

In verband met zijn gezondheid moest George Visser Productions zijn nieuwe theatertournee ‘Alles kan, niks moet’ in Nederland annuleren. Deze tour was gepland voor de periode 26 oktober tot en met 13 december 2019.